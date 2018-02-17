Прямой эфир
Сюжет:

СМИ: Турция никогда не использовала химоружие в Сирии

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция никогда не использовала химическое оружие в рамках военной операции в Сирии. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Это необоснованные обвинения. Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при проведении операции «Оливковая ветвь», — приводит слова источника ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, данные о пострадавших в результате «турецкой газовой атаки мирных жителях» являются проявлением «черной пропаганды».

Ранее официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду обвинил ВВС Турции в использовании напалма и зарядов с хлором, запрещенных международной конвенцией.

Как писал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь». Позже генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей. По словам советника президента Турции Ильнура Чевика, турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО обеспокоено военной операцией Турции на севере Сирии
Продолжающаяся операция в Сирии унесла жизни 11 турецких военных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017