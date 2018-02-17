СМИ: Турция никогда не использовала химоружие в Сирии

Турция никогда не использовала химическое оружие в рамках военной операции в Сирии. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Это необоснованные обвинения. Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при проведении операции «Оливковая ветвь», — приводит слова источника ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, данные о пострадавших в результате «турецкой газовой атаки мирных жителях» являются проявлением «черной пропаганды».

Ранее официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду обвинил ВВС Турции в использовании напалма и зарядов с хлором, запрещенных международной конвенцией.

Как писал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь». Позже генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей. По словам советника президента Турции Ильнура Чевика, турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.