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Продолжающаяся операция в Сирии унесла жизни 11 турецких военных

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Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
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Число турецких военных, погибших за сутки в ходе операции в сирийском Африне, увеличилось до 11.

Информацию об этом обнародовал турецкий Генштаб.

«Еще четверо наших боевых товарища погибли в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне, еще двое солдат получили ранения», — цитирует сообщение ТАСС.

Первоначально было известно, что погибли семь человек, двое из которых скончались в упавшем на границе вертолете.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Москва выразила озабоченность ситуацией в сирийском Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек.

4 февраля вице-премьер Турции и спикер турецкого правительства Бекир Боздаг сообщил, что ВВС страны могут нанести удар по американским военнослужащим, переодетым в форму курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС).

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