Анкара потребовала от США отвести курдские отряды из зоны боев в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от администрации США отвести курдские отряды из сирийского города Манбидж.

«Теперь мы должны иметь гарантии и результаты, что они уйдут за Евфрат», — заявил министр на совместной пресс-конференции с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

Он назвал проблему с курдскими отрядами в Сирии «одной из самых важных».

Администрация США ранее давала слово Анкаре об отводе этих подразделений на восточный берег Евфрата. «Важно, кто будет реализовывать эти обещания», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Он уточнил, что вывод курдских отрядов из Манбиджа станет лишь первым щагом операции. «Это для нас будет гарантия, и тогда мы двинемся дальше», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

По его словам, в боях с курдскими отрядами уже погибло более 100 турецких военных.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и провел смотр войск.

Как писал iz.ru, Турция пригрозила США ударом по переодетым американским солдатам в Сирии.