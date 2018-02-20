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Власти Турции санкционировали задержание 144 сторонников Гюлена

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Фото: Global Look Press
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В Турции проходят задержания лиц, фигурирующих в расследовании деятельности «Террористической организации фетхуллахистов» (FETO). Прокуратура санкционировала задержание 170 человек, среди них 144 военных. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Операция проводится в Стамбуле, а также еще в 37 регионах страны. На данный момент уже задержано 22 человека. Предполагается, что военнослужащие являлись членами ячейки FETO, действующей внутри вооруженных сил республики.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тыс. получили ранения. По мнению властей, путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO. Сам турецкий богослов, проживающий на территории США, свою причастность к мятежу отрицает.

В последний раз крупная операция против ФЕТО проводилась 16 февраля, во время рейдов были задержаны 52 человека.

После попытки переворота в стране был введен режим ЧС. 17 января Совет по национальной безопасности (СНБ) Турции рекомендовал правительству продлить режим еще на три месяца. 

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