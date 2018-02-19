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В Ираке гражданку Турции приговорили к смертной казни за поддержку боевиков

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Фото: Depositphotos
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В Ираке суд приговорил к высшей мере наказания гражданку Турции, осужденную за поддержку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Кроме того, пожизненное заключение получили еще десять гражданок Турции и Азербайджана.

Ранее СМИ сообщали о задержании в Ираке нескольких сотен жен боевиков ИГ, среди которых гражданки стран Евросоюза, Азии, США, а также выходцы из РФ.

Как писал портал iz.ru, 16 февраля был вынесен приговор гражданке РФ Петимат Магомадовой, которая вынужденно оказалась на территории, подконтрольной боевикам ИГ. Иракский суд назначил подсудимой один год заключения, однако, учитывая время, которое Магомадова провела в заключении, на свободу она выйдет через 2–3 месяца.

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