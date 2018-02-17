В Багдаде сообщили о поставке из РФ первой партии танков Т-90

В Багдаде ожидают прибытия первой партии военной техники из РФ — десяти танков Т-90 и 19 бронетранспортеров.

Боевые машины отправлены с российской территории 15 февраля, уточнил председатель комитета иракского парламента по обороне Хаким аз-Замили.

По его мнению, поставка российских танков приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака», уточняет «РИА Новости».

Напомним, современный российский серийный танк Т-90 сочетает высокую подвижность, огневую мощь и относительно небольшие габариты и вес. Танк состоит на вооружении российской армии и ВС Сирии, Алжира, Азербайджана и Индии.

Как писал портал iz.ru, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин ранее сообщил, что Ирак и Россия подписали контракт на поставку российских танков Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии. При этом точное число единиц техники не называлось.