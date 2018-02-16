Суд Ирака вынес приговор побывавшей на территории ИГ россиянке

Иракский суд вынес первый приговор гражданке РФ, которая вынужденно оказалась на территории подконтрольной запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), и назначил подсудимой один год заключения за незаконное пересечение государственной границы Ирака. Об этом сообщает член Совфеда России, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Обвинения в терроризме с женщины были сняты. Сабсаби отметил, что мягкого и справедливого приговора от багдадского суда для гражданки РФ Петимат Магомадовой удалось добиться благодаря усилиям Рамзана Кадырова.

Также сенатор отметил профессионализм группы адвокатов и юристов, которые были привлечены для работы над делом по поручению главы Чечни. Именно они смогли доказать невиновность подсудимой и донести до суда, что женщина оказалась в зоне военного конфликта не по своей воле и не намеревалась причинять вред иракскому народу, сообщает «РИА Новости».

Женщина находилась в иракском Мосуле вместе с двумя детьми, но во время бомбардировок летом 2017 года потеряла сыновей, которые погибли под завалами. Подсудимая также оказалась ранена и очнулась только в багдадской больнице, рассказала член рабочей группы по поиску женщин и детей, оказавшихся в зоне ближневосточного конфликта, Хеда Саратова. Также она отметила, что суд учел время, которое Магомадова провела в заключении, поэтому на свободу женщина выйдет через 2–3 месяца.