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Глава МИД Ирака назвал число погибших жителей страны от боевиков ИГ

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Фото: REUTERS/Stephanie McGehee
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Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что от деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) погибли 18 тыс. жителей страны, еще 36 тыс. человек были ранены. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В Ираке [в результате деятельности ИГ] пролилась кровь около 18 тыс. погибших, 36 тыс. получили ранения», — сообщил аль-Джаафари в рамках конференции в Кувейте, посвященной послевоенному восстановлению экономики Ирака.

Формирования боевиков ИГ оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны — Мосул — и объявили его столицей халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над «Исламским государством» в стране.

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