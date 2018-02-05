СМИ узнали о начале вывода американских войск из Ирака

США приступили к сокращению численности американских военных в Ираке впервые с начала борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, военные перебрасывают группы, перевозят оружие и снаряжение из Ирака в Афганистан. При этом за последнее время страну покинули десятки военнослужащих.

По словам собеседника агентства в иракском правительстве, коалиция во главе с США впервые с начала борьбы с ИГ в стране достигла договоренности о сокращении военного присутствия.

Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака сообщили о разгроме группировки ИГ в стране.