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Премьер-министр Ирака заявил о победе над ИГ в стране

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Фото: Global Look Press/dpa/Andrea Dicenzo
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Военные силы Ирака одержали победу над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в стране.

Об этом заявил иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади.

По его словам, территория на границе Ирака и Сирии в настоящее время находится под контролем Багдада, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп ранее заявил о фактическом освобождении Ирака и Сирии от боевиков ИГ. 

В связи с этим он поблагодарил за «отличную работу» главу Пентагона Джеймса Мэттиса. 

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