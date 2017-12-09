Премьер-министр Ирака заявил о победе над ИГ в стране
Военные силы Ирака одержали победу над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в стране.
Об этом заявил иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади.
По его словам, территория на границе Ирака и Сирии в настоящее время находится под контролем Багдада, передает «РИА Новости».
Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп ранее заявил о фактическом освобождении Ирака и Сирии от боевиков ИГ.
В связи с этим он поблагодарил за «отличную работу» главу Пентагона Джеймса Мэттиса.
Генштаб ВС России раскритиковал действия американской коалиции на территории Сирии и Ирана.
Москва предложила Вашингтону помощь в борьбе с ИГ на западе Ирака.