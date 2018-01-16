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Тиллерсон заверил премьера Ирака в американской поддержке

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с премьер-министров Ирака Хайдером аль-Абади выразил соболезнования иракскому народу в связи с двойным терактом в центре Багдада. Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать власти страны для гарантии укрепления безопасности.

«США продолжат поддерживать Ирак в его усилиях по восстановлению стабильности, привлечению инвестиций, реконструкции и строительству, а также укреплению экономической реформы», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы иракского премьера.

Напомним, два взрыва прогремели в понедельник на площади Эт-Тайран в столице Ирака. По последним данным, в результате терактов погибли 26 человек. 

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