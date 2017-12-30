Крупные запасы оружия обнаружили на севере Ирака

Крупные запасы оружия и снарядов обнаружили недалеко от города Эль-Хавидж на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения его от террористов ИГ (запрещена в РФ), сообщает Иракское народное ополчение.

«Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук», — приводит слова представителя бойцов «РИА Новости».

На складе оказалось большое количество ракетных снарядов, автоматы и магазины с патронами к ним.

9 декабря премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над ИГ. Финальный этап зачистки от боевиков провели в пустынных районах около границы с Сирией.

Вместе с тем, американское военное командование сообщило, что в Сирии и Ираке остаются около 1 тыс. игиловцев. Как узнали СМИ, они сменили тактику на партизанские атаки.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается нестабильной, но за прошедший 2017 год там наметился определенный прогресс.