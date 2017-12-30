Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Крупные запасы оружия обнаружили на севере Ирака

0
Фото: Global Look Press/Berci Feher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупные запасы оружия и снарядов обнаружили недалеко от города Эль-Хавидж на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения его от террористов ИГ (запрещена в РФ), сообщает Иракское народное ополчение.

«Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук», — приводит слова представителя бойцов «РИА Новости».

На складе оказалось большое количество ракетных снарядов, автоматы и магазины с патронами к ним.

9 декабря премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над ИГ. Финальный этап зачистки от боевиков провели в пустынных районах около границы с Сирией.

Вместе с тем, американское военное командование сообщило, что в Сирии и Ираке остаются около 1 тыс. игиловцев. Как узнали СМИ, они сменили тактику на партизанские атаки

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается нестабильной, но за прошедший 2017 год там наметился определенный прогресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал своей заслугой сокращение в девять раз территории ИГ
Великобритания заявила о разгроме ИГ в Ираке и Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017