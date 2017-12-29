Покой Ближнему Востоку только снится

События на Ближнем Востоке в 2017 году оказались ожидаемо бурными и преподнесли ряд сюрпризов. Коренные подвижки произошли в сирийском конфликте, Ирак оказался перед угрозой территориального распада, террористы, ранее обосновавшиеся в этих двух странах, стали массово перемещаться в другие регионы земного шара, а Саудовская Аравия и ее союзники втянулись в дипломатический конфликт с Катаром.

В начале 2017 года террористы ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) удерживали обширные территории в Сирии. Под их полным или частичным контролем находились города Дейр-эз-Зор, Ракка, Табка, Пальмира, Альбу-Камаль, а также значительная часть границы с Ираком. Российская военная операция, начавшаяся осенью 2015 года и длившаяся на тот момент около полутора лет, позволила остановить продвижение боевиков, но тогда казалось, что на их окончательную ликвидацию уйдет еще немало времени. К тому же примерно год назад, в декабре, ИГИЛ удалось вновь захватить Пальмиру, после того, как ее освободили в марте. Всё говорило о том, что террористам хватает сил и средств сопротивляться. Однако итог этого года — полный разгром боевиков. Сирийская армия вернула под контроль территории вплоть до правого берега Евфрата, в то время как курдские отряды выбили ИГИЛ с левого берега. Уже 11 декабря президент России Владимир Путин, прибыв на авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из страны.

— Россия доказала международному сообществу, что она является страной, способной победить международный терроризм на территории Сирии, и прежде всего наиболее агрессивную группировку, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Москва ликвидировала угрозу формирования террористического государства. Это создало бы угрозу всей международной архитектуре XXI столетия.

Похожую позицию в беседе с «Известиями» высказал член международного комитета нижней палаты парламента, эксперт по Ближнему Востоку Зелимхан Муцоев.

— Мы добились выполнения военных и политических задач. Наши партнеры еще раз убедились, что Россия — сильный и надежный союзник. Во многом мы определили политику на Ближнем Востоке на ближайшее будущее, — сказал депутат.

Успехи в Сирии и в соседнем Ираке, где правительственные войска также разгромили ИГИЛ и восстановили контроль над всей территорией страны, вынудили террористов массово бежать за пределы Ближнего Востока. И там они стали вести отнюдь не мирную жизнь. В одной только Европе за прошедший год произошло свыше десяти терактов и нападений. Ряд атак был совершен в Лондоне, одна в Манчестере, 15 человек погибли в ходе нападения на пешеходной улице Рамбла в Барселоне в августе, четверо в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме в апреле. И это наиболее знаковые случаи. Пострадала от террористов и Россия. В метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел взрыв, жертвами которого стали 16 человек. Помимо терактов в Европе, террористы активизировались в других регионах мира. Так, в мае экстремисты, лояльные ИГИЛ, захватили филиппинский город Марави. Но главной базой ИГИЛ после поражений на Ближнем Востоке стал Восток Средний.

— Главная задача решена: террористическое квазигосударство уничтожено, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — Но в то же время растет опасность терактов в других регионах. Особенно это касается периода новогодних и рождественских праздников. Кроме того, центром терроризма вновь стал Афганистан, откуда преступники будут распространяться по всему миру.

Между тем Ирак, еще не успев толком освободить территории от боевиков, столкнулся с угрозой развала. Курды, которые в республике имеют свою автономию, провели 25 сентября референдум о независимости. В ходе голосования более 90% населения высказалась за отделение от Багдада. Однако международной поддержки руководство автономного региона не получило, а центральные власти, а также соседние Турция и Иран приняли против Эрбиля ряд жестких мер.

Нестабильность не обошла стороной и монархии Персидского залива. В мае в интернете была опубликована видеозапись, где эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани положительно отзывается об Иране, ХАМАС, «Хезболле» и Израиле. Власти эмирата назвали видео фальшивкой, появившейся в результате хакерской атаки. Однако уже в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других стран разорвали с Дохой дипломатические отношения, подспудно обвинив ту в поддержке и финансировании терроризма. Против Катара, которого поддержали Турция и Иран, были введены экономические санкции.

В целом ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается накаленной. И 2018 год покажет, удастся ли воспользоваться успехами года уходящего или же, наоборот, наметившийся хрупкий прогресс сойдет на нет и регион полыхнет с новой силой.