СМИ узнали о новой тактике боевиков ИГ в Ираке

Террористы «Исламского государства» ( ИГ, организация запрещена в РФ) в Ираке сменили тактику на партизанские атаки. Об этом информирует Telegram-канал Directorate 4, который ведет мониторинг деятельности боевиков.

«Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака», — говорится в сообщении.

Одним из примеров использования новой тактики авторы сообщения называют нападение боевиков на сотрудников силовых структур Ирака в провинции Киркук. Террористы устроили атаковали кортеж военных из засады на дороги. В результате были убиты более 20 человек.

Ранее в пятницу, 29 декабря, американское военное командование сообщило, что в Сирии и Ираке остаются около 1 тыс. боевиков ИГ.