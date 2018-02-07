Попавшую в Ирак годовалую россиянку вернули родной бабушке

Годовалую россиянку Халимат Абдуллаеву, которую нашли в Ираке власти Чечни во время операции по возвращению на родину российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке, передали родной бабушке Бирлант Зулгаевой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

Девочка является дочерью уроженки чеченского села Дачу-Борзой Фатимы Зулгаевой. Муж женщины — чеченец с Украины — в 2014 году уехал на заработки в Турцию, а через некоторое время за ним отправилась и супруга с тремя сыновьями. Впоследствии семья попала на территорию, подконтрольную боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ). Халимат Абдуллаева родилась уже после того, как ее мать оказалась среди боевиков.

Троих сыновей Фатимы Зулгаевой — Хамзу, Абдуллаха и Малика — из Багдада в Чечню привезли в октябре 2017 года. Мать вместе с дочерью находилась в иракской тюрьме. Позже выяснилось, что Фатима Зулгаева пропала, а девочку удочерила арабская семья.

По словам собеседника агентства, 5 февраля Халимат Абдуллаева была признана гражданкой РФ и получила соответствующий паспорт по решению иракского суда.

«Халиму мы вернули бы в любом случае, но хорошо, что это произошло сегодня, а не через месяц или позже. Дети живут — это не в упрек иракских властей, потому что там непростое положение, — в самых ужасных условиях, множество болезней», — пояснил Зияд Сабсаби. Он отметил, что в целом Халимат Абдуллаева здорова, есть только небольшие проблемы медицинского характера, которые российские врачи смогут быстро устранить.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал незамедлительно вернуть на родину белорусов и россиян, которых насильно удерживают в Ливии.