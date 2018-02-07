Православие вернулось в Дейр-эз-Зор

В сирийском Дейр-эз-Зоре впервые после захвата города в 2014 году боевиками ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) прошла православная церковная служба. Об этом «Известиям» рассказали в региональном управлении правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Эксперты называют восстановление святынь и возвращение религиозной жизни в Сирии в прежнее русло «исторической задачей».

В ходе сирийского конфликта одной из главных целей террористов становились христиане. Сейчас, после освобождения большей части территории страны от боевиков ИГИЛ, наблюдается обратный процесс — христиане возвращаются в родные дома. Одновременно с этим в регионе возрождается и религиозная жизнь. Так, в городе Дейр-эз-Зор, долгое время являвшемся одним из последних оплотов террористов, впервые за несколько лет прошла церковная служба. Об этом «Известиям» сообщила представительница пресс-службы регионального управления «Баас» Сафа Салляль.

-—Служба состоялась в субботу (3 февраля. — «Известия») в церкви Девы Марии. Этот храм сильно пострадал из-за действий боевиков (ИГИЛ). Службу вел патриарх Сиро-яковитской православной церкви Мар Игнатий Ефрем II. Ее посетили прихожане, которые вернулись в город после разгрома боевиков, всего около 20 человек. Также была одна семья, которая не покидала Дейр-эз-Зор на протяжении всего времени, а лишь перебралась в районы, контролировавшиеся правительственными войсками,—- рассказала Сафа Салляль.

Террористы захватили большую часть города в 2014 году, при этом в окружении оказались части правительственных войск. Благодаря налаженному снабжению по воздуху — а для этого привлекли в том числе российские самолеты — армия удерживала ряд кварталов, а также находящийся на окраине аэродром на протяжении более трех лет, до деблокирования Дейр-эз-Зора в сентябре 2017 года.

Как пояснил в беседе с «Известиями» глава группы «Хмеймим», относящейся к внутренней (или патриотической) оппозиции, Ильян Масаад, исповедующий христианство, боевики ИГИЛ притесняли христиан и представителей других религий разными способами.

— Их либо выгоняли из домов и вообще из города, либо устраивали резню. Такая картина наблюдалась в том числе и в Дейр-эз-Зоре. А если взять, например, Ракку (ранее сирийская «столица» ИГИЛ. — «Известия»), там террористы уничтожили ряд церквей различных конфессий. Также резню устраивали в Альбу-Камале, Эш-Шаддади и других населенных пунктах, — рассказал Ильян Масаад.

По его словам, за время конфликта около половины сирийских христиан бежали за пределы страны. Большинство оставшихся сейчас находятся в относительно безопасных районах: либо на побережье Средиземного моря, либо в Дамаске, либо в Алеппо.

Как отметил в беседе с «Известиями» президент Института религии и политики Александр Игнатенко, возвращение христиан и в целом восстановление религиозной жизни в Сирии является «исторической задачей».

В этом смысле сам факт приезда в Дейр-эз-Зор патриарха Сиро-яковитской церкви, который в ноябре 2015 года посещал Москву, является сигналом, что жизнь сирийских христиан постепенно возвращается в прежнее русло.

Большое внимание возрождению христианства в Сирии уделяют и власти в Дамаске. Достаточно вспомнить, например, что 25 декабря 2016 года, в Рождество, президент Башар Асад посетил православный Сайданайский монастырь, находящийся недалеко от сирийской столицы.

Одновременно идет восстановление одного из важнейших центров христианства в Сирии — монастыря Святой Феклы. Он находится в городе Маалюля, примерно в 50 км от Дамаска. Там до сих пор говорят на современном диалекте арамейского языка, то есть языка Иисуса Христа. Как признал на днях в беседе с агентством Sputnik митрополит Сейданайский Лука аль-Хури, захваченная в 2014 году боевиками и вскоре освобожденная сирийской армией обитель должна возобновить свою работу через полгода-год.

Не остается в стороне и Россия. Как заявил 25 декабря 2017 года глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Русская православная церковь поможет восстановить около 120 храмов Сирии.