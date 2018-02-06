ЮНИСЕФ нужны миллиарды

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) нуждается в $3,6 млрд для финансирования своих проектов по всему миру в 2018 году. Об этом говорится в отчете организации, который имеется в распоряжении «Известий». Большую часть этих средств предполагается потратить прежде всего на оказание помощи несовершеннолетним в Сирии и других странах региона, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума. В Совете Федерации сообщили, что Россия постоянно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим сирийцам.

48 млн детей в 51 стране мира, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, природных катастроф и других бедствий, нуждаются в помощи. Для этого ЮНИСЕФ на 2018 год требуется $3,6 млрд, говорится в отчете организации, полученном «Известиями».

«Стороны конфликта демонстрируют вопиющее пренебрежение жизнями детей. Они не только подвергаются атакам, но им также отказывается в базовых нуждах, поскольку школы, больницы и гражданская инфраструктура повреждены либо уничтожены. Около 84% ($3,015 млрд) из запрошенной на 2018 год суммы нужны на работу в странах, пострадавших от гуманитарного кризиса, связанного с насилием и конфликтами», — говорится в сообщении.

Как пояснила в беседе с «Известиями» Джульет Тума, призыв о выделении денег адресован странам, организациям и частным спонсорам, а более двух третей ожидаемой суммы пойдет на оказание помощи несовершеннолетним на Ближнем Востоке.

— В этом году мы запросили намного больше средств, чем в предыдущем. Они будут потрачены на помощь детям, пострадавшим в ходе кризисов в Сирии и соседних с ней странах, а также в Йемене и Палестине, — отметила она.

$1,3 млрд, согласно отчету, будет потрачено на помощь Сирии и беженцам из нее, находящимся преимущественно на территории Ирака, Ливана, Турции и Египта.

Джульет Тума отметила, что речь идет примерно о 7 млн детей, которым по линии фонда в тесном сотрудничестве с другими гуманитарными организациями собираются помочь получить образование, организовать доступ к питьевой воде и медицинскому обслуживанию, а также оказать психологическую помощь.

Во время вооруженных конфликтов в наиболее уязвимом положении оказываются дети. Так, в Сирии почти 2 млн несовершеннолетних не могут ходить в школы — их здания зачастую используются вооруженными группировками в качестве укрытий. Кроме того, дети в таких регионах либо ограничены в возможности получить медицинское обслуживание, либо лишены ее совсем.

В беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что причина сложившейся ситуации в совершенно разных подходах к ведению войны.

— Запад приложил руку к созданию террористических организаций на территории Сирии, одновременно с ними появилась так называемая умеренная оппозиция, которая якобы борется с боевиками. Отсюда — жертвы, пострадавшие и беженцы. Никто также не вспоминает, что авиация американской коалиции повсеместно использовала ковровое бомбометание, в том числе в населенных пунктах, что стало причиной еще большей деградации гуманитарной ситуации, — отметил Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что Россия со своей стороны использовала только высокоточное оружие, и если на ней и лежит какая-либо «ответственность», то исключительно «за освобожденные города, восстановленные предприятия, гуманитарные караваны, медицинские центры и более 50 тыс. операций». Хирургических — уточнил он.