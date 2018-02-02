Не хлебом единым

Делегация Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии (МРГОПНС) Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ (СВРО) в ближайшие дни совершит визит в ближневосточную страну, где передаст крупную партию продуктов нуждающемуся населению. Кроме того, представители рабочей группы планируют посетить соседний Ливан, где среди сирийских беженцев будет также распределена гуманитарная помощь. Об этом «Известиям» рассказал секретарь по межхристианским отношениям Московского патриархата, руководитель МРГОПНС иеромонах Стефан (Игумнов). Один из участников миссии, зампред московского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), президент благотворительного фонда «Руссар» Олег Фомин пояснил, что в состав делегации помимо представителей разных христианских конфессий войдут мусульмане и общественные деятели.

Визит делегации МРГОПНС состоится с 3 по 9 февраля, сообщил «Известиям» иеромонах Стефан (Игумнов).

— Мы посетим Сирию и Ливан, где будут проведены встречи с лидерами христианских и мусульманских общин. Также в обеих странах будет распределена крупная партия гуманитарной помощи. В нее вошли продукты, остро необходимые страдающим людям, — рассказал иеромонах Стефан (Игумнов). — Это наборы, содержащие муку, крупу, сахар, рыбные и мясные консервы, растительное масло и другие продукты. Их будут распределять наиболее нуждающимся людям вне зависимости от религиозной принадлежности.

По его словам, состав участников поездки «будет иметь беспрецедентный характер, потому что такого уровня делегации, включающей представителей христианских и мусульманских конфессий, в Сирию еще не ездили».

Как рассказал «Известиям» Олег Фомин, вместе с представителями христианских конфессий в Сирию и Ливан отправятся делегаты от Центрального духовного управления мусульман России и Центрального духовного управления мусульман Республики Дагестан. Кроме того, в состав делегации войдут референт управления президента РФ по внутренней политике, ответственный секретарь СВРО Сергей Мельников, а также председатель московского отделения ИППО Сергей Байдаков.

— Мы пока не знаем точную программу, но наверняка нас будет принимать патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, верховный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадр эд-Дин Хассун и министр вакуфов Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед. Возможен прием на высшем уровне, — отметил Олег Фомин.

Как в конце декабря 2017 года заявил советник ООН по гуманитарной помощи в Сирии Ян Эгеланн, в крайне сложных условиях сейчас находятся около 14 млн человек. Кроме того, 5,5 млн человек были вынуждены покинуть пределы страны. В основном они нашли пристанище в соседних Турции, Ливане и Иордании. Еще более 6 млн, по данным организации, покинули свои дома, но остаются на территории страны.

В настоящее время помощь беженцам и пострадавшим в ходе конфликта оказывают российские военные — причем как по линии ООН, так и самостоятельно. Кроме того, ее доставляют в регион различные общественные организации.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор Института религии и политики Александр Игнатенко, участие в делегации религиозных деятелей, представляющих различные конфессии, сыграет важную роль в стабилизации обстановки в Сирии.

— Это многорелигиозная и многоконфессиональная страна. Часть проблем, с которыми она сейчас борется, была вызвана некоторыми противоречиями между последователями различных религиозных течений, — отметил Александр Игнатенко.

По его словам, приезд группы продемонстрирует, что Россия для сирийцев может быть своего рода идеалом сразу в двух отношениях: она протягивает пострадавшим руку помощи вне зависимости от религиозной принадлежности, а также демонстрирует, что представители различных религий могут мирно жить, сотрудничать и строить благополучное будущее.