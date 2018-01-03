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Россия доставила на Филиппины первую партию гуманитарной помощи

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Фото: REUTERS/Richel V. Umel
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МЧС России доставило первую партию гуманитарной пострадавшим от тайфуна Филиппинам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  

Морское судно с 25 т гуманитарного груза отправилось из порта Владивостока 1 декабря 2017 года. 

«В пути находятся еще две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря 2017 года», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения МЧС.

Как отмечает агентство, всего на Филиппины планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 т, в него входят продукты питания и пиломатериалы.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в конце декабря число жертв наводнений и селей на юге Филиппин достигло 200 человек.

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