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При сходе селя и наводнениях в Филиппинах погибли 200 человек

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Фото: REUTERS/Aclimah Cabugatan Disumala
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Число жертв наводнений и селей на юге Филиппин достигло 200 человек, более 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс».

По данным местных властей, в связи с бедствием из опасных районов было эвакуировано около 70 тыс. человек. При эвакуации местные жители бросали в местах жительства всё, что имели, отмечается в сообщении международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Больше всего от непогоды пострадал остров Минданао.

Напомним, помимо Филиппин, бедствие в виде оползня и селей затронуло чилийскую коммуну Чайтен. Стихия разрушила также городскую школу, воинскую часть и жилые дома. Число жертв достигло 15 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. 

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