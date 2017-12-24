При сходе селя и наводнениях в Филиппинах погибли 200 человек

Число жертв наводнений и селей на юге Филиппин достигло 200 человек, более 140 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс».

По данным местных властей, в связи с бедствием из опасных районов было эвакуировано около 70 тыс. человек. При эвакуации местные жители бросали в местах жительства всё, что имели, отмечается в сообщении международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Больше всего от непогоды пострадал остров Минданао.

Напомним, помимо Филиппин, бедствие в виде оползня и селей затронуло чилийскую коммуну Чайтен. Стихия разрушила также городскую школу, воинскую часть и жилые дома. Число жертв достигло 15 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.