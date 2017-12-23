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Около 90 человек погибли из-за схода селя и наводнений в Филиппинах

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Фото: REUTERS/Froilan Gallardo
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Порядка 90 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за схода селя и наводнений в Филиппинах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, причиной бедствия стало действие шторма, вызвавшего наводнения и оползни. Последствия ощутили на себе более 270 тыс. человек.

В настоящее время в стране открыты 608 центров эвакуации, способные разместить 44 тыс. человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

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