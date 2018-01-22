Российские военные доставили 15 т гуманитарной помощи в Дамаск

Российские военные доставили 15 т гуманитарного груза, собранного общественниками Ингушетии, в сирийскую столицу Дамаск. Помощь доставили военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон.

Гуманитарные посылки раздавали в спортивном комплексе Тишрин, всего помощь получили 650 сирийских детей из неполных семей и сироты, об этом сообщает ТАСС. В Ингушетии груз собирали 20 дней, в посылки вошли сладости, школьные принадлежности и продовольственные наборы.

Ранее сообщалось, что войска правительства Сирии приступили к ликвидации террористов «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), окруженных в восточной части провинции Идлиб.