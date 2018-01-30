Трамплин для Сирии

В Сочи завершился двухдневный Конгресс сирийского национального диалога, созванный по инициативе президента России Владимира Путина. Одним из его важнейших результатов стала договоренность о создании конституционного комитета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что участники конгресса одобрили заявление о принципах будущего устройства страны. Эксперты подчеркивают, что новый формат позволил вести не просто переговоры конфликтующих сторон, а национальный диалог, что коренным образом отличается от женевского и астанинского форумов. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что, по его мнению, сочинская площадка станет одним из ключевых элементов всего дальнейшего урегулирования в Сирии.

«Мир народу Сирии!» Плакаты с таким лозунгом на трех языках — арабском, русском и английском — встречали участников конгресса уже в аэропорту. Такие же транспаранты установили и вдоль трассы по пути в город. Встреча стала по-настоящему масштабной: на конгресс прибыли 1393 делегата, представляющих разные политические партии, этнические и конфессиональные группы. Среди них — делегаты от различных оппозиционных структур, старейшины племен, члены правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения, представители других политических сил.

Перед участниками конгресса выступил глава МИД России Сергей Лавров, который зачитал приветственное послание от президента России Владимира Путина.

«Сейчас перед всеми конструктивными силами сирийского общества стоит ключевая задача — выработать общее видение перспектив преодоления кризиса, сообща наметить преобразования, которые позволили бы гражданам вне зависимости от их религиозной, этнической принадлежности, социального статуса чувствовать себя в родном государстве безопасно и комфортно», — говорилось в приветствии.

По мнению российского лидера, сейчас есть хорошая возможность реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма и возвращению к нормальной жизни.

«Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день сформированы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии. С учетом наметившихся позитивных тенденций необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог в интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования при ведущей роли ООН», — обратился к участникам конгресса Владимир Путин.

В зале раздались возгласы: «Да здравствует Россия!», и Сергею Лаврову в какой-то момент даже пришлось успокаивать аудиторию: «Если Россия «да здравствует», то дайте ей сказать!» Министр выразил признательность коллегам из Ирана, Турции, ООН «за коллективную работу по подготовке форума». Сам конгресс он назвал «беспрецедентным»: в одном здании собрались представители большого числа этнических, социальных, политических групп сирийского общества.

— Важно начать с того, чтобы выработать взаимное доверие, способность работать сообща, — подчеркнул глава МИД РФ.

В ходе конгресса был сформирован президиум, в который вошли председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа, представитель Сирийского демократического фронта Маис аль-Крейди, лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, представитель «Национального координационного комитета за демократические перемены» Хейсам Манаа, глава оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмад Джарба и лидер платформы «Астана» сирийской оппозиции Ранда Кассис. Также в президиум вошел спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Были созданы и два комитета — организационный и по наблюдению за выборами. По словам депутата сирийского парламента Ахмада Кузбари, один из них уже начал работу.

Сергей Лавров сообщил, что принято решение сформировать конституционный комитет, «в который войдут делегаты, избранные сегодня (30 января. — «Известия») и в который дополнительно будут делегированы представители тех групп, которые по разным причинам не присутствовали на сегодняшнем конгрессе». При этом спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что состав конституционного комитета должен быть «максимально широким» и включать в себя представителей властей, оппозиции, гражданского общества и племен. По итогам конгресса состав конституционного комитета был утвержден в количестве 150 человек. В него войдут представители правительства и оппозиции в пропорции две трети на одну треть.

В ходе конгресса один из его участников Муханнад Али аль-Хадж Али подчеркнул, что в Сочи речь идет не о переговорах между делегациями. Стороны стремятся именно к межсирийскому диалогу. Эту же особенность сочинского форума отметил и политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

— У нас нет «переговоров в Сочи». Это — Конгресс национального диалога. Переговоры идут между сторонами: делегация правительства, делегация [оппозиции]. А здесь нет даже правительственной делегации. Она отсутствует, — подчеркнул Виталий Наумкин в беседе с «Известиями».

Он также выразил уверенность, что инициатива Москвы о проведении национального диалога придаст импульс урегулированию сирийского конфликта.

На уникальность сочинского формата в беседе с «Известиями» обратил внимание и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

— Астанинский процесс — это диалог центров силы по военным вопросам. Женевский формат — явное преобладание оппозиционной эмиграции, людей, которые могут отражать позицию других держав. А в Сочи предпринимается попытка сформировать представительный срез сирийского общества для диалога о принципах конституционного процесса, — отметил он.

По словам эксперта, нельзя ожидать, что договоренности на новой площадке будут достигнуты моментально, но сейчас появилась возможность услышать тех, чей голос еще не звучал.

Комментируя «Известиям» значимость конгресса в Сочи, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что важно сделать подобные встречи регулярными и вести непрерывный диалог. По его мнению, сочинская площадка станет востребованным элементом всего дальнейшего урегулирования в Сирии.