Прямой эфир

Представители стран-гарантов по Сирии соберутся в феврале в Астане

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Cпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что новая встреча стран-гарантов по Сирии в Астане пройдет в конце февраля.

«Нам есть что обсуждать, представителям трех стран-гарантов», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции в Сочи по итогам Конгресса нацдиалога Сирии.

Также он отметил, что на конгрессе было одобрено три документа: «итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции (Сирии), то есть в конституционную комиссию».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва, Тегеран и Анкара помогут спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в продвижении достигнутых договоренностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров передал Конгрессу национального диалога в САР послание Путина
На Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи прибыли 1,5 тыс. делегатов


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017