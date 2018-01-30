Представители стран-гарантов по Сирии соберутся в феврале в Астане

Cпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что новая встреча стран-гарантов по Сирии в Астане пройдет в конце февраля.

«Нам есть что обсуждать, представителям трех стран-гарантов», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции в Сочи по итогам Конгресса нацдиалога Сирии.

Также он отметил, что на конгрессе было одобрено три документа: «итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции (Сирии), то есть в конституционную комиссию».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва, Тегеран и Анкара помогут спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в продвижении достигнутых договоренностей.



