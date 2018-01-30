«Нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество»

30 января в Национальном центре управления обороной (НЦУО) прошла военно-практическая конференция по итогам завершившейся спецоперации в Сирийской Арабской Республике. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в ней участвовали руководители и генеральные конструкторы ведущих предприятий ОПК. Впервые на одной площадке встретились отечественные разработчики, производители и эксплуатанты вооружений.

— Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности Российская армия сейчас — одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных, — заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

Президент отметил активное участие российской оборонки в доводке техники непосредственно в зоне боевых действий.

— За всё время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1,2 тыс. представителей от 57 предприятий ОПК, научных организаций, — сообщил Владимир Путин. — Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружения.

Глава государства поблагодарил всех работников российского ОПК за их труд, вклад в укрепление обороноспособности страны, в успех антитеррористической операции в Сирии.

— Обязательно подумаем, как отметить лучших работников отрасли, — заявил президент.

Владимир Путин перечислил виды вооружений, которые в ходе сирийской кампании использованы впервые.

— По данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов используемой сейчас в войсках военной техники, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил положительный опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, прежде всего ракет «Калибр» и Х-101.

— Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед, — заявил президент. — Речь в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения.

К конференции в НЦУО была организована представительная выставка самых современных образцов российского вооружения и военной техники. Главная цель экспозиции — познакомить руководителей ОПК с новейшей продукцией их смежников.

На выставке большой раздел был посвящен новейшим беспилотным летательным аппаратам (БЛА), в том числе опытным образцам, которые также прошли проверку боем в Сирии. В частности, были представлены ударные системы и их вооружение. Они несколько раз фигурировали в докладах-презентациях Минобороны о применении БЛА в Сирии — но официального подтверждения их использования не было. Значительное внимание в экспозиции было уделено экипировке и вооружению Сил специальных операций.

— В эпоху бурных технологических изменений в мире нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере, — подчеркнул глава государства.

Президент России призвал руководство ОПК тщательно проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника, и, опираясь на полученный опыт, создавать новые перспективные образцы.