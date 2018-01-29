«Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в Москве переговоры на высшем уровне и приняли участие в церемонии памяти жертв холокоста и блокадного Ленинграда, которая прошла в Еврейском музее и центре толерантности. Лидеры двух стран также осмотрели выставку «Собибор: победившие смерть», посвященную единственному успешному в истории Второй мировой войны восстанию пленных в нацистском концлагере Собибор в 1943 году.

В Центре толерантности лидерам России и Израиля продемонстрировали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, составленный по описаниям выживших узников. Один из стендов выставки посвящен хронологии событий октября 1943 года. Тогда, после восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский, смогли бежать 420 пленных.

В начале церемонии памяти жертв холокоста и блокады Ленинграда поминальную молитву прочел главный раввин России Берл Лазар. После этого слово взяли руководители РФ и Израиля. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что визит Биньямина Нетаньяху именно в этот день — глубоко символичен.

— Наша память — это предостережение от любых попыток «оседлать» идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства, — сказал российский лидер. — Россия категорически отвергает такие подходы. История двадцатого века показывает, к каким страшным последствиям может привести такая идеология — античеловеческая в самой своей сути. Поставленное нацистами на поток целенаправленное, массовое истребление людей не перестает ужасать и сегодня. Это, безусловно, был ад на земле. И сколько бы лет ни прошло, невозможно осознать жуткий масштаб этих злодеяний.

Глава государства напомнил, что в 2018 году исполняется 75 лет со дня восстания в Собиборе.

— Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и не удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но несломленные, они смогли победить, — подчеркнул президент.

Российский лидер поблагодарил Израиль за сохранение памяти о советских солдатах. В этой стране уже есть памятник воинам Красной армии, планируется воздвигнуть и монумент в честь подвига блокадного Ленинграда.

— Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма, — подчеркнул президент. — Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать всё возможное, чтобы сейчас, в XXI веке, сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она не принимала — антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти. Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира и гуманизма и самую главную ценность — человеческую жизнь.

Биньямин Нетаньяху заверил, что в Израиле никогда не забудут роль Красной армии в победе над нацизмом. Если вовремя не останавливать бездонную ненависть по отношению к евреям, она очень быстро распространяется и может уничтожить и другие народы, подчеркнул израильский премьер.