Прямой эфир

«Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира»

Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху почтили память жертв блокады Ленинграда и холокоста
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в Москве переговоры на высшем уровне и приняли участие в церемонии памяти жертв холокоста и блокадного Ленинграда, которая прошла в Еврейском музее и центре толерантности. Лидеры двух стран также осмотрели выставку «Собибор: победившие смерть», посвященную единственному успешному в истории Второй мировой войны восстанию пленных в нацистском концлагере Собибор в 1943 году. 

«Собибор» выйдет на экраны к 73-й годовщине Великой победы
«Собибор» выйдет на экраны к 73-й годовщине Великой Победы
Военная драма расскажет о самом успешном в истории Второй мировой войны побеге из концлагеря

В Центре толерантности лидерам России и Израиля продемонстрировали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, составленный по описаниям выживших узников. Один из стендов выставки посвящен хронологии событий октября 1943 года. Тогда, после восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский, смогли бежать 420 пленных. 

В начале церемонии памяти жертв холокоста и блокады Ленинграда поминальную молитву прочел главный раввин России Берл Лазар. После этого слово взяли руководители РФ и Израиля. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что визит Биньямина Нетаньяху именно в этот день — глубоко символичен.

— Наша память — это предостережение от любых попыток «оседлать» идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства, — сказал российский лидер. — Россия категорически отвергает такие подходы. История двадцатого века показывает, к каким страшным последствиям может привести такая идеология — античеловеческая в самой своей сути. Поставленное нацистами на поток целенаправленное, массовое истребление людей не перестает ужасать и сегодня. Это, безусловно, был ад на земле. И сколько бы лет ни прошло, невозможно осознать жуткий масштаб этих злодеяний.

Глава государства напомнил, что в 2018 году исполняется 75 лет со дня восстания в Собиборе.

— Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и не удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но несломленные, они смогли победить, — подчеркнул президент.

«Мы никогда не забываем роль России в победе над фашизмом»
На встрече с Владимиром Путиным Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке участия РФ в мемориальном проекте в Собиборе

Российский лидер поблагодарил Израиль за сохранение памяти о советских солдатах. В этой стране уже есть памятник воинам Красной армии, планируется воздвигнуть и монумент в честь подвига блокадного Ленинграда.

— Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма, — подчеркнул президент. — Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать всё возможное, чтобы сейчас, в XXI веке, сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она не принимала — антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти. Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира и гуманизма и самую главную ценность — человеческую жизнь.

Биньямин Нетаньяху заверил, что в Израиле никогда не забудут роль Красной армии в победе над нацизмом. Если вовремя не останавливать бездонную ненависть по отношению к евреям, она очень быстро распространяется и может уничтожить и другие народы, подчеркнул израильский премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С молчаливого согласия
Как в современном мире обесцениваются страшные уроки Холокоста
«Человек, который однажды побывал в Освенциме, думает по-другому»
Главный раввин России Берл Лазар — о Холокосте, скандале в МГУ и вере в современные технологии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017