Сверхзадача — качество жизни людей

Россия должна сосредоточиться на решении важных экономических и социальных задач, на проблемах, которые не удалось решить за прошедшие шесть лет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в Гостином Дворе. Отвечая на вопрос о сверхзадачах для страны, президент отметил, что необходимо понять, в каком состоянии находится государство, осознать место России в мире и уловить приоритеты и тренды развития. Главная цель — сделать страну великой «с точки зрения качества жизни людей». Российский лидер пошутил о своем непопадании в «кремлевский доклад» минфина США, заявил, что информатор WADA Григорий Родченков должен скорее сидеть в тюрьме, а не быть главным по борьбе с допингом, а также ответил на вопрос, как он относится к конкурентам в избирательной гонке.

Среди доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина — известные артисты, спортсмены и музыканты. Всего в нем 476 человек из 600 возможных по закону, третью и последнюю часть списка Центризбирком зарегистрировал 30 января. В него, в частности, вошли телеведущие Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова, инициатор создания Putin team Александр Овечкин, режиссер «Современника» Галина Волчек, артист Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, певица Лариса Долина, детский врач Леонид Рошаль, юморист Игорь (Гарик) Харламов, президент РСПП Александр Шохин и музыкант Тимати.

В начале встречи Владимир Путин призвал всех участников с уважением относиться к конкурентам в избирательной кампании, заметив, что пока говорить о ее результатах рано.

— О результатах нужно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят, «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — отметил президент.

По словам Владимира Путина, сейчас необходимо обратить внимание на содержательную часть работы: сделано многое, но далеко не всё. Необходимо понять, в каком состоянии находится государство, экономика, политическая и социальная сферы, осознать место России в мире и уловить мировые приоритеты и тренды развития.

— Мы должны четко понимать... что будет делать ту или иную страну великой - не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей, — подчеркнул глава государства. — И, понимая это… мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед.

Именно эта «сверхзадача» и должна стать основной, а не оглядки на Запад с его недружественной риторикой, добавил он. Комментируя «кремлевский доклад» минфина США, президент заметил, что список лично не видел, однако знает о нем.

— Обидно, слушай, — прокомментировал президент отсутствие своей фамилии в нем. — Но нам нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранения, образования, обороноспособностью. Тогда придет осознание того, что никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие нет. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом — собака лает, а караван идет.

Американский список — недружественный акт, который осложняет и без того непростые российско-американские отношения. Однако полностью сворачивать сотрудничество было бы глупостью, заметил Владимир Путин.

— Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию, мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона — американская в данном случае, — заявил глава государства.

Президент напомнил, что в России ждали этого списка и готовы были предпринять ряд ответных шагов, однако пока от таких действий решено воздержаться.

Говоря о недопуске российской сборной до Олимпийских игр в Южной Корее (туда отправится только 169 атлетов под нейтральным флагом), Владимир Путин заметил, что «кому-то не нравится», что спортивные достижения сплачивают​ нацию и народ.

— Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [для дачи показаний]. У человека явные проблемы с законом, всё основано на показаниях этого человека — которому можно ли доверять вообще? — отметил президент, напомнив, что в России Григорий Родченков «занимался противозаконной деятельностью», но вместо того, чтобы посадить в тюрьму, его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией.

— Нам говорят: он работает под контролем спецслужб США и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас это плохо, — добавил Владимир Путин, призвав мировое сообщество не превращать мир спорта в «задний двор какой-то политической кухни».

Напутствуя доверенных лиц, глава государства призвал их не давать гражданам невыполнимых обещаний.

— Ни в коем случае нельзя — и я сам этого никогда не делаю, и вас прошу очень аккуратно к этому относиться — давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять, — сказал он. — Потому что люди ведь простят всё что угодно, только обман не могут простить — и правильно делают.

Мнения экспертов

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что основная мысль беседы — не отвлекаться на попытки давления на Россию извне, а больше думать о развитии страны.

— Встреча с доверенными лицами — всегда один из ключевых форматов избирательной кампании. Президент еще раз подчеркнул, что на самом деле доверенные лица кандидата как раз те, кто в ходе кампании идут в народ, общаются с людьми, доносят позицию, в то же время собирают наказы избирателей, — сказал эксперт. — Поэтому общение с доверенными лицами, обсуждение широкого круга вопросов, которые волнуют общество и которые люди задают на встречах, — всегда один из важнейших технологических и содержательных моментов в избирательной кампании.

В период кампании любые заявления кандидата и президента, который идет на переизбрание, будут восприниматься как элементы программы действий и тех планов и задач, которые предстоит решать, полагает он.

— Из всей этой мозаики — встречи в регионах, на форумах, послание — складывается программа действий и приоритеты нового срока, — сказал Дмитрий Бадовский. — Ранее президент говорил, и сейчас эти акценты прозвучали яснее, что основные усилия и инвестиции должны быть направлены на развитие страны. Ключевые отрасли экономики будущего — в человеческий капитал — образование и здравоохранение наиболее важные приоритеты. Президент сказал, что мы не должны жить чужой повесткой. Нам необходимо заниматься собой, развивать страну, экономику, общество, социальную сферу, делать жизнь людей лучше, решать свои стратегические задачи.

По мнению члена совета директоров ЭИСИ Глеба Кузнецова, встреча с доверенными лицами продолжает формат «прямых линий» с Владимиром Путиным.

— То есть встреч президента с избирателями без посредников, — подчеркнул эксперт. — Доверенные лица — своеобразный интерфейс коммуникации с обществом по этим вопросам. Нельзя встретиться одновременно со 140 млн граждан, но можно пригласить людей, наиболее полно представляющих свои социальные группы и готовых донести и отстаивать их интересы, и обсудить, что волнует людей и что необходимо предпринять.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что пока важных заявлений об изменении социально-экономического курса, серьезных реформах в административной, правоохранительной или в судебной системе в ходе кампании не прозвучало. Однако она еще не достигла кульминации и основные месседжи, с которыми Владимир Путин пойдет на выборы, могут прозвучать в ходе послания Федеральному собранию.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что встреча с доверенными лицами — один из важных форматов предъявления и обсуждения основных контуров предвыборной программы. Особенно тех фрагментов, которые касаются интересов больших социальных групп, так как доверенные лица по сути и являются их представителями.

— Это повышение качества образования, роль учителя в формировании личности ученика, рост благосостояния граждан через развитие экономики, в первую очередь несырьевых секторов, — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что формат беседы с доверенными лицами «начисто разрушил миф» о президенте, который не признает ошибок и недостатков.

— Путин предложил своим доверенным лицам сконцентрироваться именно на тех вопросах и задачах, которые за прошедшие шесть лет решить не удалось. И потратить время кампании для встреч с гражданами и выяснения их пожеланий и запросов, — подчеркнул он.

Политконсультант Леонид Давыдов в беседе с «Известиями» отметил, что на встрече президент коснулся темы будущего — робототехники, развития IT-технологий. Об этом не может не думать любой современный лидер, заметил он.