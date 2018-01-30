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Путин назвал общую сверхзадачу для народа и властей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Общей сверхзадачей для народа и властей России является обеспечение рывка в развитии страны, чтобы страна шла вперед, несмотря ни на что, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.

«Необходимо придать такую динамику, чтобы после того как эти будущие шесть лет пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп и движение были такими мощными, чтобы Россия всё равно шла вперед», — приводит заявление Путина «Федеральное агентство новостей» в ответ на вопрос о том, в чем заключается общая сверхзадача властей и народа России.

Путин также заявил о важности понимания основных приоритетов мирового развития и трендов. Рывок в развитии России, подчеркнул Путин, должен производиться по всем направлениям.

Напомним, Путин во вторник провел в Гостином Дворе встречу с доверенными лицами. В ходе встречи президенту, который будет участвовать в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, было задано множество вопросов.

Отвечая на них, Путин, в частности, заявил о необходимости следить за уровнем зарплат учителей, обеспечить всех россиян высокоскоростным интернетом, а также отказаться от вторых смен в школах.

В рамках встречи Путин также заявил, что образование является важнейшим направлением развития в мире и России.

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