Прямой эфир

Путин увидел наличие проблем в интернете из-за анонимности

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин считает наличие анонимности в интернете проявлением демократии, однако это создает много проблем. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

«Анонимность интернета, она, с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами (никнейм. — Ред.) неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не 1937 год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По его словам, пользователи интернета должны себя ограждать от деструктивных сил.

«Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись», — констатировал президент.

Ранее в ходе беседы Путин заявил о необходимости обеспечения россиян высокоскоростным интернетом. Президент также добавил, что на сегодняшний день все российские школы обеспечены интернетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил «не говорить гоп» до результатов выборов президента
Путин: нельзя превращать олимпийское движение в политическую кухню

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017