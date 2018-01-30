Путин увидел наличие проблем в интернете из-за анонимности

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин считает наличие анонимности в интернете проявлением демократии, однако это создает много проблем. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

«Анонимность интернета, она, с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами (никнейм. — Ред.) неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не 1937 год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По его словам, пользователи интернета должны себя ограждать от деструктивных сил.

«Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись», — констатировал президент.

Ранее в ходе беседы Путин заявил о необходимости обеспечения россиян высокоскоростным интернетом. Президент также добавил, что на сегодняшний день все российские школы обеспечены интернетом.