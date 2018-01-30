Путин: нельзя превращать олимпийское движение в политическую кухню

Кандидат на пост президента России, действующий глава государства Владимир Путин заявил о недопустимости превращения олимпийского движения в «задний двор грязной политической кухни».

Комментируя политику Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из РФ, российский лидер отметил, что решения по атлетам всегда должны быть прозрачными.

«Нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы», — заявил Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

По его словам, Россия продолжит работать с международными спортивными организациями.