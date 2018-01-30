Путин встретится с российскими участниками Олимпиады-2018

Президент России Владимир Путин встретится с участниками зимней Олимпиады от РФ в среду 31 января, подтвердила пресс-служба Кремля.

«Да, я могу подтвердить, что такая встреча состоится», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о том, что президент напутствует российских спортсменов, которые примут участие в Играх в Южной Корее, «Известиям» сообщили несколько приглашенных на мероприятие участников. Часть команды улетает на Олимпиаду уже вечером 31 января, так что сразу после встречи сборная отправится в аэропорт.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Позднее, в марте, там же состоится Паралимпиада.

Как сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до соревнований 169 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Аналогичное решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК).