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Путин встретится с российскими участниками Олимпиады-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится с участниками зимней Олимпиады от РФ в среду 31 января, подтвердила пресс-служба Кремля.

«Да, я могу подтвердить, что такая встреча состоится», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о том, что президент напутствует российских спортсменов, которые примут участие в Играх в Южной Корее, «Известиям» сообщили несколько приглашенных на мероприятие участников. Часть команды улетает на Олимпиаду уже вечером 31 января, так что сразу после встречи сборная отправится в аэропорт.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Позднее, в марте, там же состоится Паралимпиада.

Как сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до соревнований 169 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Аналогичное решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК). 

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