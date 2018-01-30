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Президент встретится с российскими олимпийцами

В преддверии игр в Пхенчхане Владимир Путин пообщается со спортсменами, которые едут в Южную Корею
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими спортсменами накануне их отъезда на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Мероприятие намечено на 31 января, рассказали «Известиям» несколько приглашенных на него участников. Возможность проведения такой встречи «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. До Олимпиады-2018 допущены 169 атлетов и 189 официальных лиц из РФ, в том числе 80 тренеров.

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Президент напутствует российских спортсменов, которые примут участие в Играх в Южной Корее. Встреча с атлетами, получившими приглашение на зимнее первенство, пройдет 31 января на одном из олимпийских объектов в Московской области, рассказали «Известиям» несколько приглашенных на нее участников. Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Да. Такая встреча возможна, — ответил он на соответствующий вопрос.

— У нас есть предварительная информация об этой встрече, — заявил «Известиям» исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. — Это мероприятие уже можно назвать традиционным, оно проходит перед каждой Олимпиадой. Конечно, для нас очень важно, что первое лицо нашей страны никогда не забывает о спортсменах и всегда поддерживает нас.

Станислав Тюрин отметил, что основная часть команды улетает на Игры уже вечером 31 января, так что сразу после встречи сборная отправится в аэропорт.

Президент федерации бобслея России Александр Зубков пояснил, что во встрече с Владимиром Путиным примут участие спортсмены, которые допущены на Игры.

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— Безусловно, это почетно и важно — перед стартом Игр пообщаться с первым лицом государства, получить от него напутственное слово. Буду ли я присутствовать на этой встрече? Мне пока не подтвердили приглашение. Если подтвердят — я приеду, — сказал он «Известиям».

По решению Международного олимпийского комитета в состав российской делегации вошли 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. В 2016 году перед летней олимпиадой в Бразилии, от участия в которой также отстранили ряд спортсменов сборной РФ, президент встречался с ними в Кремле. 

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Отечественные спортсмены отправятся в Южную Корею в команде «Олимпийские атлеты из России». 

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