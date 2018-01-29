Сборная России начинает обратный олимпийский отсчет

Сегодня сборная России по хоккею начнет в Новогорске подготовку к Олимпийским играм в Пхенчхане. В окончательную заявку на Игры-2018 вошли 15 игроков СКА, восемь — из ЦСКА и два — из «Металлурга». В качестве резерва на случай травм в Южную Корею поедут защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА), а также нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»). При этом даже с учетом вызова Ильи Ковальчука, Сергея Мозякина, Василия Кошечкина и Павла Дацюка наша сборная будет самой молодой командой турнира (средний возраст игроков 27 лет). Самый возрастной коллектив прибудет в Пхенчхан из Канады (30 с половиной лет).

Сборная РФ действует согласно собственной давней стратегии, поэтому олимпийский состав мало кого удивил, заявил «Известиям» бывший главный тренер ярославского «Локомотива», чемпион России Алексей Кудашов.

— За исключением отдельных позиций ясно, кто будет забивать голы, кто обороняться, — отметил он. — У нас не очень большой выбор для сборной, поэтому взяли практически всех, кто на данный момент соответствует уровню. Лишь в единичных случаях можно порассуждать о возможной замене, но это всё на уровне небольшой погрешности — у тренера всегда будет минимальное предпочтение в отношении одного-двух хоккеистов. Поэтому я считаю, что все игроки из списка достойны ехать в Корею.

После того как Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на Игры в Пхенчхане лишь под нейтральным флагом, а также инициировал особую процедуру допуска отдельных атлетов на соревнования, хоккейная сборная недосчиталась ряда важных игроков. Это защитники Николай Белов (СКА), являвшийся капитаном сборной России на прошлогоднем чемпионате мира, а также Алексей Береглазов («Металлург» Магнитогорск) и Михаил Науменков (ЦСКА). Кроме них не едут в Корею форварды Сергей Плотников (СКА) и Валерий Ничушкин (ЦСКА).

— Для меня потерей является Ничушкин, — продолжил Алексей Кудашов. — Не знаю, какое место ему отводилось бы в сборной. Многие считали, что он наигрывается в силовое звено к Андронову и Телегину, но в ЦСКА они в последнее время нечасто играли вместе. Видимо, по итогам этапов Евротура штаб сборной не удовлетворила эта связка. Но сам Валера в последних матчах КХЛ выглядел очень стабильно. Жаль Белова и Плотникова. Из-за санкций МОКа работа тренеров по их наигрыванию в составе пошла насмарку. Но варианты замены есть. Может вписаться Каблуков. Нельзя исключать и Мозякина. Андронов и Телегин будут пахать, расчищать пространство, а Сергей получит возможность завершать атаки.

Одной из главных интриг была судьба Сергея Мозякина, лучшего бомбардира и снайпера в истории чемпионатов СССР и России, до сих пор ни разу не ездившего на олимпиады. Так, много вопросов вызвало его отсутствие на Играх в Сочи — на тот момент 36-летний нападающий лидировал в бомбардирской гонке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а по итогам сезона выиграл с «Магниткой» Кубок Гагарина. После поражения от Финляндии в четвертьфинале Олимпиады-2014 тогдашний главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос про Сергея Мозякина, заявил, что «он бы здесь до ворот не доехал». После этого нынешний наставник «Ак Барса» подвергся обструкции со стороны СМИ и болельщиков, а его фраза до сих пор является одним из самых популярных хоккейных «мемов» в нашей стране.

— Сергей — выдающийся игрок, но в нынешнем сезоне он уже не показывает своего привычного уровня, — заявил «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — По последним матчам видно, что он еще не набрал форму после травмы. Создается ощущение, что его взяли в сборную из желания восстановить историческую справедливость. Обычно ничем хорошим такой кадровый подход не заканчивается. Потенциальный провал Мозякина Знарку не простят. С другой стороны, мы помним, как Быков на чемпионате мира – 2008 в Квебеке до последнего верил в Ковальчука, который был в плохой форме. И в финале тот забросил Канаде две решающие шайбы и принес историческую победу (5:4). Может быть, эта история повторится.

Неожиданностью стало включение в состав форварда Ильи Каблукова. Его звено с Евгением Кетовым считается в СКА оборонительным, а сам 29-летний хоккеист никогда не выступал за национальную команду на крупных турнирах.

— Илья давно к этому шел, — отметил Алексей Кудашов, тренировавший Илью Каблукова в «Атланте». — Я считаю, он доказал, что достоин места в сборной и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Это неброский игрок, но, если вспомнить, кто в последнее время приносил СКА больше очков в КХЛ, я не удивлюсь, если статистика окажется на стороне звена Каблукова и Кетова. Их голы в тяжелых матчах часто меняли ход встреч. И на последнем Кубке «Первого канала» они здорово себя проявили.

Спорным моментом многие эксперты считают и преобладание в сборной игроков двух лучших и самых богатых клубов КХЛ — СКА и ЦСКА. Тренерский штаб питерских армейцев в лице Олега Знарка, Харийса Виталиньша, Владимира Федосова и тренера вратарей Рашида Давыдова работает также и в сборной, а главный тренер их московских одноклубников Игорь Никитин трудится в национальной команде в качестве ответственного за защитников и игру в меньшинстве.

— Не совсем понятно, для чего было проводить широкий смотр хоккеистов в Евротурах, если, по сути, в клубах уже наигрывался состав под Олимпиаду, — подчеркнул Виталий Давыдов. — При этом вызывает вопросы отсутствие в основном списке Трямкина и Ткачева, проводящих отличный сезон в своих командах. Но в целом даже при этих оговорках наш состав пока предпочтительнее, чем у конкурентов. Так что шансы на золото у нас очень хорошие.

30 января в Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Белоруссии, а 4 февраля — со «Спартаком». На следующий день подопечные Олега Знарка отправятся в Корею.

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