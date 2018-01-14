Дамир Шарипзянов: «Плей-офф «Нефтехимик» хочет начать дома»

Нижнекамский «Нефтехимик» в нынешнем сезоне стал главным открытием Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В межсезонье команда пошла на значительное обновление состава и выиграла два турнира — Кубок президента Республики Казахстан и Кубок Республики Башкортостан. Под руководством главного тренера Андрея Назарова клуб подошел к новому году в группе лидеров Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Однако с конца декабря команда переживает спад — на ее счету лишь одна победа в семи последних матчах. При этом коллектив из Татарстана по-прежнему идет в первой четверке Востока и меньше чем за 10 игр до конца «регулярки» претендует на право начать серию первого раунда плей-офф на своей площадке.

Одним из лидеров «Нефтехимика» сейчас является 21-летний форвард Дамир Шарипзянов, уроженец Нижнекамска и воспитанник местной школы хоккея. Четыре года он отыграл в Канаде за клуб «Онтарио» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), второй по значимости за океаном после Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В эксклюзивном интервью «Известиям» Дамир Шарипзянов поделился мнением о причинах игрового спада своего клуба, целях на остаток «регулярки» и работе с Андреем Назаровым.

— До декабря «Нефтехимик» был единственным (не считая СКА и ЦСКА) клубом КХЛ, который избежал спадов. Сейчас он закономерен?

— Весь сезон спада не было, и никто его не ждал. Ничего нормального в этом нет. Надо тренироваться и устранять проблемы, чтобы они не повторялись.

— Поражение от «Спартака» (2:3) и два незасчитанных гола в их ворота повлияли на команду?

— Не думаю. Незасчитанные голы — решающие моменты матча. Но мы могли решить его судьбу гораздо раньше — получше отыграть начало встречи, использовать свои моменты, не пропускать необязательные голы в свои ворота. Могли первыми забить и потом уже не давать сопернику ничего делать, как это нам обычно удается. Я не считаю, что на это надо как-то реагировать. Надо выходить на лед и реализовывать свои моменты. К сожалению, у нас не получилось.

— Как «Нефтехимику» при довольно скромных ресурсах удается идти на финишной прямой регулярного чемпионата так высоко?

— У нас довольно молодая команда. Мы бежим, бьемся и быстро восстанавливаемся. А всё, что нужно для победы, — выкладываться на 100%.

— Перед командой стоит цель удержаться в первой четверке Востока, чтобы иметь в первом раунде плей-офф преимущество своего льда?

— Впрямую ни тренеры, ни руководство ничего такого не говорили. Но игроки и так всё понимают. Мы нацелены начать серию в Кубке Гагарина дома. Надо идти от игры к игре, демонстрировать свой привычный хоккей, и всё будет хорошо.

— Летом вы вернулись из АХЛ. Насколько ее уровень отличается от КХЛ?

— И АХЛ, и КХЛ — хорошие лиги. Но в КХЛ уровень выше. Тут более быстрый хоккей. Но я недолго привыкал к нему, по стилю игры здесь очень много сходства с АХЛ.

— При возвращении в Нижнекамск вы учитывали имя главного тренера своего нового клуба?

— Конечно, во время переговоров между моим агентом Игорем Ларионовым и директором «Нефтехимика» Раилем Якуповым учитывалась репутация Назарова. Он дает шанс молодежи, а мы пытаемся оправдать его надежды.

— Об Андрее Назарове говорили, что он умеет мотивировать команду, но тактикой занимаются исключительно его помощники…

— В этом сезоне Андрей Викторович очень много разговаривает с нами о тактике. И мотиватор он хороший. Второй и третий тренеры тоже помогают, но какого-то деления на тактиков и мотиваторов в нашем штабе нет.

— За четыре года в Канаде у вас был шанс дойти до НХЛ?

— Не всё получилось так, как я хотел. Было желание пробиться через АХЛ, пройти все эти ступени, но не сложилось и я вернулся домой. И не жалею об этом. Нижнекамск — мой любимый город. Я родился в нем, все мои родные и знакомые здесь. Всегда буду любить родной город, и неважно, где в этот момент буду играть.

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