Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Женский парный разряд. Финал. Елена Веснина / Екатерина Макарова (Россия) — Тима Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция). Микст (смешанный разряд). Полуфинал. Екатерина Макарова (Россия) / Бруно Суарес (Бразилия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Мате Павич (Хорватия)

После прошлогодней победы на Уимблдоне Елена Веснина и Екатерина Макарова нацелились на «Большой шлем». Сейчас из четырех главных турниров мирового тенниса чемпионкам Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро не покорился только Открытый чемпионат Австралии. В 2014 году они выходили в финал соревнования, но проиграли. Теперь у россиянок появился второй шанс закрыть эту брешь в своей карьере. При этом Екатерине Макаровой после матча отдохнуть не удастся — вместе с Бруно Суаресом она будет отстаивать право на выход в финал турнира в смешанном разряде.

26 января: 6:00, парный разряд; 11:30, микст. Покрытие хард-стадиона «Мельбурн Парк» (Австралия). Прямые трансляции на Eurosport

Санный спорт. Чемпионат Европы

Фото: TASS/DPA/Arno Burgi

В начале недели Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхан. В нем не оказалось саночницы Татьяны Ивановой, год назад выигравшей на южнокорейской трассе этап Кубка мира. По-прежнему маловероятна и выдача аккредитации главному тренеру сборной России Альберту Демченко. Однако есть надежда, что допуск получат обладатель Кубка мира прошлого сезона Роман Репилов и чемпион Европы Семен Павличенко. В этом случае оба смогут претендовать на медали Игр. А континентальное первенство в Сигулде продемонстрирует их текущую форму.

27 января: 11:40, мужчины, двойка; 14:20, женщины. 28 января: 11:15, мужчины, одиночка; 16:50, командные соревнования. Сигулдская санно-бобслейная трасса (Сигулда, Латвия). Трансляции на Eurosport 2

Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) — «Бамберг» (Германия). «Валенси» (Испания) — «Химки» (Россия)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Армейцы уверенно лидируют в регулярной части главного клубного баскетбольного турнира континента. После двух уверенных разгромов миланской «Олимпии» (107:81) и турецкого «Анадолу Эфес» (110:79), а также тяжелой выездной победы над греческим «Панатинаикосом» (75:70) ЦСКА стремительно идет к сохранению за собой первого места и получению наиболее простого соперника в четвертьфинале. Для закрепления успеха красно-синим необходимо обыграть не самый сильный «Бамберг». «Валенсия» пока идет в нижней части таблицы, и, чтобы удержаться в первой восьмерке, дающей место в следующей стадии, «Химкам» нужно обязательно победить этого соперника.

26 января: 20:00, ЦСКА — «Бамберг», арена «Мегаспорт» (Москва); 22:30, «Валенсия» — «Химки», арена «Фуэнте де Сан-Луис» (Валенсия, Испания). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. «Зенит» (Казань) — «Енисей» (Красноярск)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Клуб из столицы Татарстана за последние годы выиграл все возможные турниры. Команда давно является бессменным чемпионом России и победителем трех последних розыгрышей Лиги чемпионов. В декабре «Зенит» добился долгожданного триумфа и на клубном чемпионате мира. Однако в первенстве страны дела у подопечных Владимира Алекно сейчас идут не так гладко. Еще в начале января их опережало в таблице «Белогорье». После нескольких осечек конкурентов казанцы вновь стали лидерами, и, чтобы удержать этот статус, им нужно обыгрывать дома «Енисей».

27 января, 17:00. «Центр волейбола» (Казань). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Хабаровский клуб стал одним из главных открытий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона. Мало кем воспринимавшийся всерьез «Амур» претендует на второй в своей истории плей-офф. От заветной восьмерки в Восточной конференции подопечных Андрея Мартемьянова отделяет три очка, при этом дальневосточная команда имеет еще одну игру в запасе. Чтобы подобраться к конкурентам, им нужно побеждать проваливший сезон «Куньлунь». Китайский клуб, собрав летом один из сильнейших составов на Востоке, уже в январе лишился формальных шансов на участие в Кубке Гагарина. Но нельзя исключать, что напоследок его игроки попытаются «подсластить горькую пилюлю» и уйти в отпуск на победной ноте.

27 января, 12:30. Арена «Фэйян» (Шанхай, Китай). Прямая трансляция на КХЛ

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