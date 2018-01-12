Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Матч звезд КХЛ

В январе Континентальная хоккейная лига в десятый раз проводит традиционную Неделю звезд. Впервые право ее организации доверено столице Казахстана — Астане. Уже в эти выходные там соберутся лучшие представители КХЛ, из которых будут составлены четыре команды из четырех дивизионов регулярного чемпионата. Главные звезды каждого клуба объединятся, чтобы вновь встретиться друг с другом на льду и провести красочные мастер-шоу, среди которых — конкурсы на скорость прохождения круга, самое красивое исполнение буллита и самый мощный бросок.

13 января, 10:45, Мастер-шоу. 14 января, 10:45. «Барыс Арена» (Астана, Казахстан). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Предпоследний январский этап в Рупольдинге во многом определит состав национальных сборных на предстоящие в феврале Олимпийские игры в Пхёнчхане. И хотя после соревнований в Германии биатлонистов ждет еще одна серия гонок в рамках Кубка мира в итальянской Антерсельве, в большинстве случаев именно после Рупольдинга становится известно большинство участников Олимпиад и чемпионатов мира. На немецкой трассе шанс заявиться на Игры получит восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален. Легендарный норвежец пока не выполнил квалификационный норматив, что грозит 43-летнему спортсмену недопуском в Южную Корею. Позиции российских спортсменов во главе с Антоном Шипулиным более ясны — большинство из них уже забронировали путевки в Пхёнчхан. Однако провальные результаты наших биатлонистов в нынешнем сезоне пока ставят под сомнение их медальные перспективы.

12 января, 16:30, мужчины, эстафета. 13 января, 16:30, женщины. 14 января, масс-старт: 14:15, мужчины; 16:40, женщины. Биатлонный центр «Chiemgau Arena» (Рупольдинг, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Последние предолимпийские этапы проходят и в другом традиционном зимнем олимпийском виде спорта. В нем у российских лыжников дела обстоят гораздо лучше, чем у биатлонистов, — несколько успешных выступлений в Кубке мира позволяют ожидать от них медалей и в Пхёнчхане. Усложняет жизнь нашим спортсменам лишь неопределенность с приглашениями от МОКа. А многих экспертов также тревожит травма главной звезды нашей команды Сергея Устюгова, досрочно завершившего серию гонок «Тур де Ски».

13 января, спринт, свободный стиль: 14:20, женщины; 14:45, мужчины. 14 января, командный спринт, свободный стиль: 13:15, женщины; 13:35, мужчины. Главная лыжная трасса (Дрезден, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport

Баскетбол. Евролига. «Химки» (Россия) – «Реал Мадрид» (Испания)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Последние неудачи подмосковной команды вынудили руководство клуба пойти на крайние меры: все игроки, тренеры, персонал и менеджмент клуба получили штраф в размере 50% оклада. В Евролиге химчане проиграли три матча из последних пяти. Та же ситуация и в Единой лиге ВТБ. Тем не менее «Химки» по-прежнему остаются в первой восьмерке регулярного чемпионата главного европейского клубного турнира. Сейчас они идут на седьмом месте, что дает право на выступление в весеннем четвертьфинале Евролиги. Укрепить свои позиции химчане смогут в случае успеха в матче с «Реалом». Но сделать это будет непросто — мадридская команда проводит блестящую победную серию, которая состоит уже из пяти встреч.

12 января, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. «Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирк)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В последние годы оба клуба традиционно представляют вторую силу после гранда российского и европейского волейбола — «Зенит-Казани». В нынешнем сезоне «Белогорью» удается идти в таблице регулярного чемпионата вровень с коллективом из столицы Татарстана — такого сопротивления лидеры не встречали давно. После досадного выездного поражения от московского «Динамо» подопечным Геннадия Шипулина непременно нужно побеждать «Локомотив». «Железнодорожники», успешно выступающие в групповом турнире Лиги чемпионов, сейчас идут на седьмом месте в национальном первенстве и в Белгороде попытаются выправить свое положение.

13 января, 18:00. Дворец спорта «Космос» (Белгород). Прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»

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