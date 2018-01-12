Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Большая игра» (18+)

Режиссер: Аарон Соркин, в ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг

Молли Блум называли королевой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь играли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Но большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся ФБР и мафия?

«Последний портрет» (18+)

Фото: Capella Film

Режиссер: Стэнли Туччи, в ролях: Арми Хаммер, Джеффри Раш, Клеманс Поэзи, Тони Шэлуб, Джеймс Фолкнер, Сильви Тестю

История об одном из крупнейших художников ХХ века — Альберто Джакометти. Париж начала 1960-х. Джакометти окружен признанием коллег, любовью женщин. Уставший от привычной жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему критика.

«Кто наш папа, чувак?» (18+)

Фото: Каро-Премьер

Режиссер: Лоуренс Шер, в ролях: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэт Уильямс, Терри Брэдшоу, Кэтрин Аселтон, Райан Картрайт

Питер и Кайл Рейнольдсы — братья, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Братья узнают, что это неправда, и отправляются на поиски своего настоящего отца.

«Московский Рождественский фестиваль духовной музыки» (6+)

Фото: sinol/hor

В программе — европейская духовная музыка разных веков и стилей, от традиционных напевов до сочинений современных композиторов. В концертах участвуют хоровые коллективы из России и других стран, а также звезды мировой музыкальной сцены. Откроет фестиваль Московский Синодальный хор, а завершится смотр выступлениями академического Большого хора «Мастера хорового пения» и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

С11 по 24 января, Московский международный Дом музыки

«Юнона и Авось» (16+)

Фото: А.Стернин​

Одна из наиболее известных советских рок-опер «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского поставлена Марком Захаровым на сцене «Ленкома» в 1981 году. По сей день спектакль проходит при аншлагах.

12 января, 19.00, «Ленком»

«Жанна» (18+)

Фото: Александр Иванишин

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня считает чувства слабостью, за успех готова платить способностью любить и прощать. Вот только «успех» и «счастье» — понятия, не всегда совпадающие.

12, 13 января, 19:00, Театр Наций

«Тартюф» (18+)

Фото: electrotheatre.ru

Режиссер Филипп Григорьян отправил героев классической мольеровской комедии в Россию времен Николая II. В его интерпретации Тартюф — это Григорий Распутин. Эксперименты режиссера коснулись и сценического пространства. Зрительный зал поделен пополам, в центре — сцена, и актеры играют будто бы на площади.

12, 13, 14 января, 19.00, Электротеатр «Станиславский»

«Ежик и медвежонок» (4+)

Фото: praktikatheatre.ru

Моноспектакль режиссера Светланы Ивановой-Сергеевой демонстрирует, как могут сосуществовать на сцене актриса и нарисованный мир мультипликации. Тексты Сергея Козлова, знакомые зрителю по шедевру Юрия Норштейна «Ежик в тумане», читает Алиса Гребенщикова.

13 января, 12.00, 14.00, театр «Практика», малая сцена

«Невидимые миру слезы» (16+)

Фото: satire.ru

Спектакль по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова. Жанровая палитра — от фарса-бурлеска до трагикомедии. Три актера — Светлана Рябова, Олег Вавилов и Олег Кассин — играют в общей сложности девять ролей.

13 января, 19.00, Театр сатиры, сцена «Чердак сатиры»

«Мастер и Маргарита» (18+)

Фото: Екатерина Цветкова

Венгерский режиссер Янош Сас перенес действие романа Михаила Булгакова в московскую подземку, нивелировал мотивы советской эпохи и сосредоточился на любовной линии. Роль Мастера в постановке исполняет Анатолий Белый, Маргариту доверили Наташе Швец.

13 января, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«451 по Фаренгейту» (12+)

Фото: Зураб Мцхветаридзе

Режиссер Адольф Шапиро взялся за культовую повесть Рэя Брэдбери. Случайная встреча юной девушки и пожарного, сжигающего книги, нарушает запрограммированную жизнь города. Люди в нем выполняют чужие команды, переживают чужие драмы, глядя на большие экраны телевизоров. Каждый, кто пожелает вырваться из «программы», обречен...

13 января, 19.00, 14 января, 18.00, Et Cetera

«Такаси Мураками. «Будет ласковый дождь» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Известный японский художник впервые выставляется в России. Творчество мастера, соединяющего узнаваемые образы поп-культуры с современными искусством и дизайном, демонстрируется в пяти пространствах «Гаража», каждое из которых посвящено одному из феноменов японской культуры.

До 4 февраля, музей современного искусства «Гараж»

«Старая квартира» (6+)

Фото: агенство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

В экспозиции с помощью предметов мебели, артефактов и документов из коллекции Музея Москвы воссозданы интерьеры московских квартир. Переходя из комнаты в комнату, зритель совершает путешествие длиной в 100 лет, погружаясь в повседневную жизнь москвичей прошлого века. Быт и атмосфера воспроизведены в деталях: зрители побывают в каморке заводского рабочего дореволюционной столицы, коммуналке 1920-х годов, в хрущевке периода оттепели, на кухне времен перестройки.

До 10 апреля, Музей Москвы

«Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Персональная экспозиция самого дорогостоящего отечественного художника — сама по себе событие. Но проект интересен еще и нестандартной концепцией: кураторы сделали акцент на малоизвестных работах и представили ведущего деятеля советского авангарда как фигуру многогранную и сложную.

До 25 февраля, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»