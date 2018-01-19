Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание. Чемпионат Европы

После неудач в короткой программе на проходящем в Москве первенстве континента Михаил Коляда и Александр Самарин попытаются поправить свое положение в одиночном катании. Но теперь вся надежда российских болельщиков — на Дмитрия Алиева, имеющего реальный шанс завоевать серебро. В танцевальных парах фаворитами будут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Гвоздем программы чемпионата Европы обещает стать противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой в женском одиночном катании. Победительница двух последних чемпионатов мира считалась фавориткой олимпийского сезона, но ноябрьская травма вынудила ее покинуть лед на два месяца. Чемпионат Европы продемонстрирует, в какой форме Евгения Медведева подойдет к Играм в Пхенчхане. Главной ее конкуренткой будет Алина Загитова, в нынешнем сезоне окончательно утвердившаяся в качестве звезды мирового фигурного катания.

19 января: 12:15, танцы на льду, короткий танец; 17:45, мужчины, произвольная программа. 20 января: 13:40, танцы на льду, произвольный танец; 18:30, женщины, произвольная программа. Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира в Антерсельве

Заключительный предолимпийский этап Кубка мира внесет небольшие изменения в составы команд на Игры в Пхенчхане. Большинство сборных утвердили списки своих спортсменов на старты в Южной Корее еще по итогам соревнований в Рупольдинге. Однако в Италии у тренеров появится еще один шанс оценить состояние своих подопечных в боевых условиях и внести последние коррективы в подготовку к Олимпийским играм.

Российским биатлонистам на предыдущем этапе удалось прервать затяжную серию неудач, выиграв бронзу в мужской эстафете (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин). Однако пока это всего лишь вторая медаль нашей команды в нынешнем сезоне, и перспективы наших соотечественников в Корее по-прежнему туманны.

Фото: Global Look Press/Matthias Balk

19 января, 16:15, спринт, мужчины. 20 января, гонка преследования: 15:15, женщины; 17:00, мужчины. 21 января, масс-старт: 14:30, женщины; 16:45, мужчины. «Зюдтироль Арена» (Антерсельва, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Третий круг. Анжелика Кербер (Германия) — Мария Шарапова (Россия)

Вернувшись на корт после дисквалификации за употребление мельдония в апреле 2017 года, Мария Шарапова пока выступила всего на одном турнире «Большого шлема» — сентябрьском US Open (Открытом чемпионате США), где дошла до четвертого круга. Теперь россиянка имеет шанс повторить этот результат на Australian Open. Для этого ей надо будет обыграть 21-ю ракетку мира — немку Анжелику Кербер. В случае успеха Мария Шарапова сможет побороться за место в четвертьфинале с победительницей пары Агнешка Радваньска (Польша) — Се Шувэй (Тайвань).

Фото: REUTERS/Issei Kato

20 января, 12:30. «Мельбурн Парк» (Австралия). Прямая трансляция на Eurosport

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва)

Заключительную выездную серию в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московские армейцы начали с поражения от нижнекамского «Нефтехимика» (0:1). Теперь, чтобы сохранить формальные шансы догнать лидирующий СКА, подопечным Игоря Никитина необходимо побеждать в Уфе. Местный «Салават Юлаев» оправился от осенних провалов, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Подопечные Эркки Вестерлунда постараются гарантировать себе участие в Кубке Гагарина до перерыва на Олимпийские игры, который начнется уже на следующей неделе. Поэтому, чтобы оторваться от конкурентов в лице новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура», «Салават» в этой игре должен обойти ЦСКА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

19 января, 17:00. «Уфа Арена». Прямая трансляция на канале КХЛ

Баскетбол. Евролига. «Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия)

Начав 2018 год с выездного поражения от «Барселоны» (72:85), ЦСКА провел две победные встречи с миланской «Олимпией» (107:81) и турецким «Анадолу Эфес» (110:79), вернув себе лидерство в регулярной части Евролиги. Теперь для закрепления результата армейцам нужно побеждать на выезде идущий пятым «Панатинаикос». Встреча в Афинах пройдет уже сегодня вечером.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

19 января, 22:15. Стадион «О.А.К.А. — Олимпия Индур Холл» (Афины, Греция). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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