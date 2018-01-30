Путин заявил о необходимости обеспечить россиян скоростным интернетом

Все россияне должны иметь возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Об этом в рамках встречи с доверенными лицами в Москве заявил действующий глава государства, кандидат в президенты России Владимир Путин.

«Следующая задача — это обеспечить доступ к скоростному интернету, с тем чтобы удобно было работать и чтобы качество работы этой было высоким», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент также добавил, что на сегодняшний день все российские школы обеспечены интернетом.

В рамках встречи Путин заявил, что образование является важнейшим направлением развития в мире и России.