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Путин заявил о необходимости обеспечить россиян скоростным интернетом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Все россияне должны иметь возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Об этом в рамках встречи с доверенными лицами в Москве заявил действующий глава государства, кандидат в президенты России Владимир Путин.

«Следующая задача — это обеспечить доступ к скоростному интернету, с тем чтобы удобно было работать и чтобы качество работы этой было высоким», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент также добавил, что на сегодняшний день все российские школы обеспечены интернетом.

В рамках встречи Путин заявил, что образование является важнейшим направлением развития в мире и России.

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