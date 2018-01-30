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Путин назвал важнейшее направление развития в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Образование является важнейшим направлением развития в мире и в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства.

Он при этом отметил, что в отсутствие качественного образования невозможно научно-техническое развитие, и указал на необходимость «быть на шаг впереди» в вопросах образования. 

«Мир меняется, требования к образованию меняются, подходы меняются, и мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди», — приводит ТАСС слова Путина. 

Как сообщал портал iz.ru, в середине января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возрастании роли интеллектуального труда, науки и техники в условиях развития цифровой экономики. 

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