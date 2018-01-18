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Медведев рассказал о роли интеллектуального труда в цифровой экономике

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Роль интеллектуального труда будет возрастать по мере развития цифровой экономики. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники. 

Он подчеркнул значение науки и развития техники для будущего страны и отметил, что в сфере интеллектуального труда не применимы закономерности, действующие на рынке товаров и услуг. 

«В цифровую эпоху — мы сейчас все время об этом говорим, но это действительно так, она началась, мы уже находимся в эпицентре — значение интеллектуального труда, оно будет только возрастать», — приводит «РИА Новости» слова премьера. 

Как отмечает агентство, Медведев поблагодарил ученых за работу и назвал поддержку научных учреждений и их сотрудников обязанностью государства. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по мнению премьера, роботизация не приведет к увеличению безработицы на российском рынке, а наоборот создаст условия для роста зарплат. 

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