Медведев рассказал о роли интеллектуального труда в цифровой экономике

Роль интеллектуального труда будет возрастать по мере развития цифровой экономики. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники.

Он подчеркнул значение науки и развития техники для будущего страны и отметил, что в сфере интеллектуального труда не применимы закономерности, действующие на рынке товаров и услуг.

«В цифровую эпоху — мы сейчас все время об этом говорим, но это действительно так, она началась, мы уже находимся в эпицентре — значение интеллектуального труда, оно будет только возрастать», — приводит «РИА Новости» слова премьера.

Как отмечает агентство, Медведев поблагодарил ученых за работу и назвал поддержку научных учреждений и их сотрудников обязанностью государства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по мнению премьера, роботизация не приведет к увеличению безработицы на российском рынке, а наоборот создаст условия для роста зарплат.