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Путин призвал членов ЕАЭС ускорить развитие цифровой экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Развитие цифровой экономики, как и общей цифровой повестки дня в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно быть ускорено, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к главам ЕАЭС в связи с вступлением Москвы в председательство в организации.

«Считаем необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» Союза. Координировать действия по развитию интернет-экономики, формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также призвал в рамках ЕАЭС внедрять высокие технологии в госуправление, промышленность, таможенное регулирование и другие сферы. Глава государства также отметил важность подключения к этому процессу деловых кругов, малого и крупного бизнеса, чтобы наиболее эффективные интеграционные проекты получили в том числе и финансовую поддержку.

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