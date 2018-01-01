Россия приняла на себя председательство в ЕАЭС

Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год.

В частности, речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов.

Кроме того, Россия возглавит Евразийский межправительственный совет, собирающемся на уровне премьеров, а также Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В 2017 году во всех структурах председательствовала Киргизия.

Ранее сообщалось, что правительство РФ сняло запрет на закупки российскими госорганами программного обеспечения (ПО) из стран ЕАЭС.

Кроме того, отмечалось, что ЕАЭС может заключить соглашение о зоне свободной торговли с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).