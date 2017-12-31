Кабмин определит список подлежащих обязательной маркировке товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства правом составлять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с текстом закона, кабмин также будет устанавливать правила маркирования продукции и определять перечень компаний, которые будут осуществлять маркировку.

Кроме того, закон предполагает введение дополнительных реквизитов кассового чека, с помощью которых можно будет идентифицировать и отслеживать не только товарную номенклатуру продукции, но и ее происхождение.

В этот же день президент подписал закон о раздельном сборе мусора в России.