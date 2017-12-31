Путин одобрил закон о раздельном сборе мусора

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон устанавливает новые требования к площадкам накопления отходов, а главное — запрещает властям принимать решение по размещению полигонов ТБО, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций без проведения публичных слушаний.

Кроме того, в документе содержатся меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору мусора, добавляет «Газета.ру».

Сегодня, 31 декабря, глава государства также подписал закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм». Теперь «шутнику» может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет, если но будет иметь тяжкие последствия – от 8 до 10 лет. Ранее максимально возможным наказанием за подобное деяние было лишение свободы на срок до 5 лет.