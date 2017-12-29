Ученые спрогнозировали увеличение количества мусора на Бали на 70%

Бирюзовый океан, солнце, красивейшие пейзажи: для многих Бали — это сказка. Вот только рай на Земле утопает в мусоре. Из моря на побережье выносится огромное количество отходов. За сутки — примерно 100 т. На пляжах работают 700 уборщиков, завалы развозят десятки грузовиков. Власти острова объявили режим ЧС. Ученые прогнозируют: через 7 лет количество отходов увеличится на 70%. Индонезия — четвертая страна в мире по производству морского мусора.