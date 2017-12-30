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Кабмин РФ планирует подготовить 54 законопроекта в 2018 году

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2018 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

План состоит из 11 разделов и предусматривает разработку 54 законопроектов. Они касаются многих сфер, в том числе регулирования образования и науки, развития сельского хозяйства, обеспечения транспортной безопасности и совершенствования градостроительной деятельности.

Как ранее писали «Известия», в 2017 году Госдума приняли около 500 законов — почти столько же, сколько проектов из прежних созывов остались нерассмотренными. Всего же на рассмотрении нижней палаты на момент окончания осенней сессии находится 1433 законопроекта.

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