Путин предложил «не говорить гоп» до результатов выборов президента

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что считает невозможным говорить об итогах выборов главы государства в РФ заранее. Об этом кандидат в президенты сообщил во вторник в ходе встречи со своими доверенными лицами.

«Не будем говорить о будущих результатах: о результатах нужно говорить только тогда, когда они есть, поэтому заранее, как у нас в народе говорят, «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Из этого надо исходить», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Напомним, выборы президента состоятся в России 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.