Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах к 2025 году

Обучение в российских школах во вторую смену должно быть полностью прекращено к 2025 году. Об этом во вторник заявил президент государства Владимир Путин.

По словам российского лидера, в некоторых регионах страны детей приходится обучать в две-три смены, однако эту проблему нужно «закрыть».

Путин выразил сожаление в связи с тем, что в некоторых учебных заведениях дети ходят в школу в две, а иногда и в три смены. «И у нас стоит задача — она совершенно практическая, конкретная — к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах», — цитирует «Федеральное агентство новостей» действующего президента России, являющегося кандидатом-самовыдвиженцем на пост главы государства, на встрече со своими доверенными лицами.

Путин также заявил о необходимости следить за уровнем зарплат учителей, подчеркнув, что в этом вопросе нельзя «опускать планку».

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