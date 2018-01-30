Путин удивился обвинениям РФ на основании слов «придурка Родченкова»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве назвал странным выдвигать обвинения в адрес России, основываясь на словах «придурка Родченкова», который уже пытался совершить суицид и имеет проблемы с психикой.

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [в США]. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией», — сказал Путин.

Президент напомнил, что у Родченкова уже были попытки суицида. Всё это, по словам Путина, говорит о проблемах, так как обвинения основаны на показаниях этого человека, «которому можно ли доверять вообще».

Напомним, ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков выступил с первым телеинтервью после бегства из России. В нем, в частности, он подтвердил свои обвинения в адрес якобы существующей государственной системы поддержки допинга в РФ. Кроме того, Родченков сказал, что осведомлен о том, что о системе допинга в РФ знал Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Родченкова в адрес Путина, назвал их бездоказательной клеветой.